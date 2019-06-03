الطيارون السودانيون يبدأون العصيان المدني

الخرطوم/ الاناضول

أعلن تجمع الطيارين السودانيين (عضو تجمع المهنيين)، الإثنين، العصيان المدني الشامل، عقب فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني.

جاء ذلك في بيان لتجمع الطيارين السودانيين عبر صفحة تجمع المهنيين السودانييناأطلعت عليه "الخليج 365".

وقال "تابعتم دون شك تطورات وتداعيات العنف المفرط والمجزرة التي تمت لفض اعتصام القيادة العامة، كما تعلمون أن تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن التصعيد إلى العصيان المدني الشامل"

وأضاف" .تجمع الطيارين السودانيين كأحد أعمدة تجمع المهنيين يعلن دون أي ريبة أو مواربة العصيان المدني الشامل دون أي استثناء لأي رحلات كائنةً ما كانت".

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