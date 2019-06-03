بومبيو يؤكد استعداد #الولايات_المتحدة للحوار مع #إيران دون شروط مسبقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، في سويسرا خلال جولته الأوروبية، استعداد بلاده للحوار مع طهران “دون شروط مسبقة”.

وقال في مؤتمر صحفي حسب الخارجية الأمريكية مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس: “نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة، ونحن مستعدون للجلوس معهم على طاولة المفاوضات”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الجهود الأمريكية ستستمر لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية .