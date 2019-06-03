“911” ينبه سكان #جدة إلى الابتعاد عن مجاري السيول إثر هطول #أمطار شبه غزيرة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911”، سكان محافظتي جدة والقنفذة من الأمطار المتوسطة إلى شبه الغزيرة، التي تهطل على أجزاء متفرقة من المحافظتين.

وأهاب المركز الوطني للعمليات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.