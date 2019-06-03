في مشهد مهيب.. دعاء ختم القرآن بالمسجد النبوي يتزامن مع هطول #الأمطار

صحيفة الخليج الالكترونية

شهد المسجد النبوي الشريف أمس (الأحد)، هطول الأمطار تزامناً مع احتشاد آلاف المصلين لحضور ختم القرآن الكريم لشهر رمضان هذا العام.

وأظهرت مقاطع فيديو، تزامن هطول الأمطار مع اصطفاف المصلين في دعاء ختم القرآن الكريم في مشهد روحاني مؤثر.

واحتشد أكثر من 650 ألف مصلٍ ليلة ختم القرآن الكريم لشهر رمضان هذا العام في المسجد النبوي، حيث امتلأت بهم أروقة وساحات المسجد خلال أداء صلاة العشاء والتراويح.