قادة الاحتجاج يدعون إلى "مسيرات ومواكب" في كل المناطق مع محاولة فض الاعتصام في الخرطوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود حركة الاحتجاج في السودان، في بيان الإثنين إلى تنظيم "مسيرات ومواكب في كل الأحياء والمدن والقرى" ضد المجلس العسكري الحاكم الذي يحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم بالقوة.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير "ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري" عبر "تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً والخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى".