انت الان تتابع هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صواريخ في سوريا - صورة أرشيفية

أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".

ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم. ونجم عن الانفجار تفجير سيارة بيك أب مفخخة بدورية تابعة

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