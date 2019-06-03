واشنطن لا ترى "ضرورة" للمناورات مع سيول

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محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 21:39

اعتبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن استئناف التدريبات العسكرية الواسعة مع كوريا الجنوبية، "ليس ضرورياً" في هذه المرحلة.



وقال لدى توجّهه الى سيول: "أنا مقتنع بأن لدينا الجاهزية التي علينا بلوغها". وقال لدى توجّهه الى سيول: "أنا مقتنع بأن لدينا الجاهزية التي علينا بلوغها". وسُئل عن احتمال استئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الكوري الجنوبي، المجمّدة منذ سنة، فأجاب: "أعتقد بأن ذلك ليس ضرورياً". واستدرك: "أريد التأكد من أن الخطط التي وضعناها كافية. سأتحدث حول درجة استعدادنا والتأكد من أن ما علينا فعله إذا فشلت الديبلوماسية، متوافر". وتنشر الولايات المتحدة حوالى 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية، ونفذت في شكل منتظم تدريبات عسكرية مشتركة مع جيشها، حتى القمة الأولى التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة العام الماضي. وجُمِدت التدريبات بطلب من ترامب، تسهيلاً للحوار مع بيونغيانغ، وأُبدلت بتمارين محدودة.



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