شكرا لقرائتكم استقالة زعيمة الاشتراكيين يهدد حكومة مركل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ ساعتين في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 21:57

عزّز إعلان أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، الشريك في الائتلاف الحاكم، استقالتها من منصبها، احتمال انهيار حكومة المستشارة أنغيلا مركل.



وتعرّضت ناليس لضغوط كثيفة، بعدما حقق حزبها أسوأ نتيجة في الانتخابات الأوروبية التي نُظمت قبل أسبوع. وكان الحزب الذي يستعد لثلاثة انتخابات مرتقبة في شرق ألمانيا في أيلول (سبتمبر) المقبل، خطط لمراجعة شراكته مع ائتلاف مركل، الذي يضم "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي".

ولكن قبل تصويت كان مرتقباً في البرلمان الثلثاء على زعامتها للحزب، قالت ناليس إنها ستتخلّى عن منصبيها رئيسة للحزب ولتكتله البرلماني. وأضافت أن "النقاشات داخل التكتل البرلماني وردود الفعل الواسعة من الحزب، تظهر أنني لم أعد أحظى بالدعم اللازم للبقاء في منصبي"، معربة عن أملها بأن تفتح استقالتها "المجال لإنجاز عملية خلافتها في طريقة منظمة".

لكن هارالد كريست، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب الاشتراكي، اعتبر أن قرار ناليس يثير مخاوف جدية في شأن مستقبل الائتلاف. وتابع: "لجميع مَن فرحوا اليوم: ما حصل هو خسارة كبرى للسياسة الألمانية. ناليس مثّلت استمرارية الائتلاف الكبير (الحاكم)، الذي باتت هناك الآن شكوك في شأن استقراره".

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وسعت ناليس (48 سنة)، وهي ابنة عامل بناء عُرفت بخطاباتها الأشبه بمحاضرات، الى استعادة أصوات الناخبين الذين تخلّوا عن الحزب، معتبرين أنه بات بعيداً من اليسار. لكنه تعرّض الأحد الماضي لضربة موجعة في الانتخابات الأوروبية، فيما حلّ حزب الخضر في المرتبة الثانية. كذلك تعرّض لإهانة، بعد خسارته المركز الأول في اليوم ذاته في انتخابات ولاية بريمن، التي لطالما كانت معقله.

ومع تخلخل الحزب الاشتراكي، حضّ قياديون في "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" شريكهم على عدم تعريض الائتلاف إلى خطر. وقال هانز بيتر فريدريش، نائب رئيس تكتل حزب الاتحاد في البرلمان: "تفويض الناخبين ساري المفعول لأربع سنوات، وعلى الأحزاب السياسية ضمان الاستقرار في الأوقات الصعبة. لن يستفيد من أي نهاية مبكرة للائتلاف الكبير، سوى الذين على هامش السياسة".

لكن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وصف هذا الائتلاف بأنه مثل "الحي الميت على الساحة السياسية".

في الوقت ذاته، أثبت الخضر الذين يتشاركون مع الحزب الاشتراكي انتماءه الى يسار الوسط، أنهم أكثر قدرة على جذب الناخبين الشباب، نظراً الى اهتمامهم بملف البيئة.