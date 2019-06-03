شكرا لقرائتكم برهم صالح: العراق حريص على الابتعاد عن سياسة المحاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 21:37

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام في بغداد اليوم القائم باعمال السفارة الاميركية لدى العراق جوي هود.



ووفق بيان الرئاسة العراقية نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، جرى خلال اللقاء "مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي". ونقل البيان عن صالح تاكيده "حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور"، مشيراً الى ان "موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا"، داعياً الى ضرورة "تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار". وشدد على ضرورة "تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبيناً اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة, وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.