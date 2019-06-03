شكرا لقرائتكم "الشبكة السورية": 394 معتقلاً خلال مايو.. بينهم 21 طفلاً و14 سيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:50

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي بينها 21 طفلًا و14 سيدة على يد أطراف النزاع الفاعلة في سورية، في شهر أيار (مايو) الماضي، تحول منها 206 إلى حالة اختفاء قسري.



ووفق تقرير المنظمة الحقوقية، المنشور اليوم، الأحد، فإن حالات الاعتقال توزعت على يد قوات الأسد 286 حالة اعتقال من ضمنها تسع سيدات و14 طفلًا، فيما اعتقلت “قوات سورية الديموقراطية” (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، 52 مدنياً، من ضمنهم أربع سيدات وخمسة أطفال. واعتقلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 35 شخصاً، في المناطق الشمالية الغربية لسورية، فيما اعتقلت قوات المعارضة السورية 21 شخصًا من بينهم طفلان وسيدة.

وتتصدر محافظة حلب شمالي سورية حالات الاعتقال إذ بلغ مجموع المعتقلين منها 61 مدنيًا، من بينهم 32 على يد قوات الأسد و15 على يد المعارضة السورية وثلاثة معتقلين على يد "قسد" و11 معتقلًا على يد "هيئة تحرير الشام".

Advertisements

واعتقلت قوات الأسد 51 شخصًا من محافظة دمشق، و52 من محافظة ريف دمشق، و14 من السويداء، و16 من درعا، وستة من القنيطرة، و11 من اللاذقية و5 من طرطوس، وفق التقرير الحقوقي.

وبلغ عدد المعتقلين في الرقة 39 شخصاً من ضمنهم 20 على يد قوات الأسد و19 على يد "قسد"، فيما بلغ عدد معتقلي محافظة إدلب شمال غربي سورية 26 شخصاً من ضمنهم 19 على يد "تحرير الشام" وثلاثة اعتقلتهم قوات الأسد وأربعة اعتقلتهم المعارضة السورية.

وفي حماة بلغ عدد المعتقلين 21 شخصاً من ضمنهم 14 اعتقلهم النظام السوري واثنين على يد المعارضة وخمسة على يد "تحرير الشام".