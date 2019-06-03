شكرا لقرائتكم السيسي يجدد دعوته لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ 6 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:49

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته لتجديد الخطاب الديني، مشيراً إلى هدف الدولة في الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات والمخاطر.



وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر اليوم، نحتفل اليوم معاً بليلة القدر وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات والمخاطر من جهة أخرى، ولا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.

ولنتذكر دائماً أن أمتنا هي خير أمة أخرجت للناس ما اعتصمت بحبل الله وتحصنت بالوعي والعمل، كما أؤكد أهمية إعلاء لغة الحوار واحترام الآخر والإيمان بحق التنوع والاختلاف، وترسيخ أسس المواطنة والعيش الإنساني الكريم المشترك لتحقيق الأمان والسلام للجميع.