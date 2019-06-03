شكرا لقرائتكم حزب "تحيا تونس" ينتخب الشاهد رئيساً له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - رويترز | منذ 8 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:46

أعلن حزب "تحيا تونس" الذي تأسس خلال العام الحالي، انتخاب رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيساً له، مؤكداً توقعات بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من انتخابات برلمانية ورئاسية.



ويضم الحزب عدداً من الوزراء في حكومة الشاهد ونواباً في البرلمان. ويقول قياديون في الحزب إن الهدف "منافسة حزب النهضة في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة" تمكنه من المضي في الاصلاحات الاقتصادية المعطلة.

ويأتي إعلان الحزب الجديد بعد أشهر من الخلافات بين قيادات "حزب نداء تونس" الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وانضم الى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من "حزب نداء تونس" والمستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بأنه يسعى إلى خدمة مشروعه الشخصي.

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وقالت مصادر سياسية لـ"رويترز" إن الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيماً لـ"تحيا تونس". ويقود الحكومة ائتلاف من العلمانيين و"حركة النهضة" الإسلامية المعتدلة، لكن الائتلاف أصبح هشاً ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون.

وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب باعتبارها النجاح الديموقراطي الوحيد الذي حققه "الربيع العربي" بعدما أطاحت الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، من دون إثارة اضطرابات عنيفة مثل التي شهدتها سورية وليبيا.

لكن منذ العام 2011، أخفقت تسع حكومات في‭‭‭ ‬‬‬حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس والتي تشمل ارتفاع معدل التضخم والبطالة، فضلاً عن نفاد صبر المقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحض تونس على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.

وتسعى القوى العلمانية إلى تكوين جبهة قوية لمنافسة "حزب النهضة"، وهو أقوى حزب وترشحه استطلاعات الرأي المحلية للفوز في الانتخابات المقبلة.