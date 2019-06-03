شكرا لقرائتكم الصين ترى في مجزرة تيانانمين ممراً إلى "الاستقرار والتنمية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سنغافورة - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:46

اعتبر وزير الدفاع الصيني الجنرال ويي فينغي اليوم الأحد، أن مجزرة ساحة تيانانمين في بكين عام 1989 جعلت بلاده "تنعم بالاستقرار والتنمية". وحذر من أن الاستخفاف بإرادة بكين في إعادة التوحيد مع تايوان، ولو بالقوة، سيكون "خطراً جداً".



وبعد 7 أسابيع على تظاهرات، شارك فيها طلاب وعمال كانوا يدعون إلى تغييرات ديموقراطية وإنهاء الفساد، سحقت الدبابات الاحتجاجات في 4 حزيران (يونيو) 1989، ما أدى الى مقتل مئات، علماً أن العدد الدقيق للضحايا ما زال مجهولاً.

الوزير الصيني الذي تحدث أمام منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة، والذي يجمع وزراء الدفاع وأبرز المسؤولين العسكريين في العالم، قال: "هذا الحادث كان اضطراباً سياسياً، اتخذت الحكومة المركزية إجراءات لوقفه، وهذا يُعدّ سياسة صحيحة".

وتساءل عن السبب الذي يدفع العالم الى اعتبار أن الصين "لم تتعامل مع الحادث في شكل سليم". وأضاف أن "السنوات الثلاثين الأخيرة أثبتت أن الصين شهدت تغييرات كبرى"، معتبراً أن تحرّك الحكومة آنذاك مكّن الصين من أن "تنعم بالاستقرار والتنمية".

وأشارت بوني غلاسير، وهي خبيرة في الشؤون الصينية لدى "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (مقرّه واشنطن)، الى أنها فوجئت بطرح السؤال المرتبط بتيانانمين في منتدى علني بعد خطاب وي، لافتة إلى أن ردّ الجنرال أمر "غير مألوف". وأضافت أن الناس قد يختلفون مع ردّ وي، واستدركت: "يمكنني على الأقلّ الشعور بالامتنان له، لقبوله الإجابة على السؤال".

وعمِل جيش من المسؤولين عن مراقبة الإنترنت في الصين، على إزالة أي نوع من الأخبار أو الصور أو الإشارات إلى سحق انتفاضة تيانانمين، والتي تشكل محظوراً في البلاد، قد تؤدي الى اعتقال ناشطين ومحامين وصحافيين.

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في واشنطن، تجمّع حوالى 50 ناشطاً أمام مبنى السفارة الصينية، إحياءً لذكرى المجزرة. وقال رئيس "ائتلاف الديموقراطية الصيني في الخارج" وي جينشينغ: "أشعر أن صبر الناس حول العالم حيال النظام الشيوعي (في الصين) بدأ ينفذ أكثر فأكثر. أشعر أن الناس باتوا يدركون أنه لن يعود في إمكانهم تحمّل هذا النظام".

ودافع وزير الدفاع الصيني عن سياسة بلاده في إقليم شينغيانغ، علماً انها تواجه انتقادات دولية متزايدة لأسلوب تعاملها مع مسلمي أقلية الأويغور وآخرين من الأقليات الناطقة باللغة التركية. ورأى أن سياسات الصين حسّنت حياة الناس ومنعت حصول هجمات إرهابية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان قال أمام المنتدى إن بلاده ستواصل تقديم خبرات ومعدات عسكرية لتايوان، لتدافع عن نفسها. واعتبر أن "هذا الدعم يمكّن الشعب التايواني من تقرير مستقبله"، مشدداً على أن أي حلّ للخلافات بين بكين وتايبه يجب ألا يتم بالإكراه.

وعلّق وي على تصريحات شاناهان، قائلاً: "سنكافح من أجل عملية إعادة التوحيد السلمي، بأقصى حدود من الصدق وأكبر مقدار من الجهود، لكننا لن نقطع أي وعد بالتخلّي عن استخدام القوة. أيّ سوء تقدير لتصميم الجيش الصيني وإرادته، أمر بالغ الخطورة".

وأضاف: "إذا تجرأ أحدهم على فصل تايوان عن الصين، لن يكون لدى الجيش الصيني سوى خيار مكافحة ذلك بأي ثمن. أياً يكن الثمن من أجل الوحدة". وشدد على أن الدفاع عن الأراضي الصينية هو "واجب مقدس" للجيش.

ونفى الوزير اتهامات أميركية لبكين بعسكرة بحر الصين الجنوبي، مشدداً على أن المنشآت التي تشيّدها على جزر في المنطقة هدفها "دفاعي".

وتطرّق الى ملف شركة "هواوي" الصينية للاتصالات، والتي تثير مخاوف الولايات المتحدة ودول غربية، قائلاً: "هواوي ليست مؤسسة عسكرّة. لا تظنّوا أنه بمجرد أن يكون رئيس هواوي خدم في الجيش، تصبح الشركة التي أسّسها جزءاً من الجيش. هذا ليس منطقياً، لأن هذا النوع من العسكريين السابقين، بعد تقاعدهم، يُنشئ الكثير منهم شركات في بلدان حول العالم".