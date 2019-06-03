شكرا لقرائتكم "المسار اللبناني" تستنكر محاولات النيل من مقام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 22:59

استنكرت "حركة المسار اللبناني"، في بيان اليوم (الأحد)، "محاولات النيل من مقام المملكة العربية السعودية وما تمثله في العالم العربي والإسلامي وحتى الشرق الأوسط والخليج"، ورأت أن "من يحاول الإيحاء برفضه ما يسمى صفقة القرن، ينظم الحملات الإعلامية والشعبية لها من أجل نيل ما يمكن من مكاسب".



واعتبرت أن "القمم الأخيرة في مكة المكرمة، وما أنتجته من مواقف تعتبر خطة طريق للخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط"، ودعت "من يحاول المس بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وغيرها، إلى التوقف عن إرهابه ودعم الإرهابيين في اليمن والعراق وليبيا وغيرها والانسحاب من لعبة المحاور وحفظ ماء الوجه أمام من يمثل، أو فلينتظر الرد على افعاله والعبث الذي قام به طوال سنين، لم يحترم فيها دماء من جرهم إلى المذابح".

وحيت حركة المسار، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على "الجهود والسعي إلى صلة الرحم العربية والإسلامية".