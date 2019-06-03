شكرا لقرائتكم قطر تبدل موقفها وتعلن تحفظها على بيانَيْ القمتين الخليجية والعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 01:21

أعلنت قطر تحفظها على بيانَيْ القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي، وذلك في تبديل لموقفها المؤيد خلال انعقاد القمتين.



وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم (الأحد)، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون

"بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وزعم آل ثاني أنهم لم يتمعنوا في بيانَيْ قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

وفي تعليق على قرار الدوحة، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات، مضيفا إن تحريف قطر للحقائق غير مستغرب.

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وأوضح الجبير عبر حسابه في "تويتر"، أن قطر تحفظت اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، استغرابه من تحفظها على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "والذي أكد على المبادئ التي تضمنها اتفاق الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ كما اكد أيضًا على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وهو ما يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد بأن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها".

وأشار الوزير البحريني في تصريح نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن مشاركة قطر في "قمم مكة" كانت ضعيفة وغير فاعلة "ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الامن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها".

وأوضح أن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، "فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لاشقائها وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءً لا يتجزء من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك".

بدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبر حسابه في" تويتر"، تعليقاً على تحفظ قطر على بيانَي القمتين: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة".