شكرا لقرائتكم "قسد" تواصل ملاحقة فلول "داعش" شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:28

أكدت قوات سورية الديموقراطية (قسد) استمرار عملياتها العسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في مدينة دير الزور (شرق سورية). وأعلنت تفكيك خلايا تضم 51 عنصرا مرتبطا بـ "داعش" الإرهابي.



وأعلنت "قسد" في مؤتمر صحافي اليوم ان "قواتها وفي إطار الحملة الثانية لملاحقة فلول التنظيم، تمكنت من إلقاء القبض على 51 شخصاً بينهم عناصر تابعين لداعش إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة". وقال القيادي في "قسد" صايل الزوبع، في المؤتمر الصحافي إن "قوات سورية الديموقراطية قامت بعملية تمشيط واسعة، و إن تعداد القوات التي شاركت في الحملة بلغ 2200 مقاتل من قسد، بالإضافة إلى 300 عضو من قوى الأمن الداخلي، والشرطة العسكرية.

ولفت الزوبع إلى أن "الحملة أسفرت عن تحرير 500 مزرعة والعديد من القرى، كما ألقوا القبض على 51 شخصاً، منهم عناصر مرتزقة من داعش وبعضهم مشتبه بهم". وقال إن "القوات تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة ومصادرة سيارتين ودراجة نارية". وشدد على أن "الهدف من حملة التمشيط هو الأمن والاستقرار وتطهير المنطقة من خلايا داعش النائمة".