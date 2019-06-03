شكرا لقرائتكم قتلى في قصف إسرائيلي استهدف تمركزات ايرانية جنوب سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، بيروت - "الحياة"، أ ف ب | منذ 13 ساعة في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:27

نفذت إسرائيل فجر الأحد ضربات جوية على مواقع في جنوب سورية، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية، في ثاني قصف من هذا النوع خلال أسبوع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي الذي نادرا ما يؤكد حصول عمليات جوية في سورية، أن القصف جاء ردا على سقوط قذيفتين صاروخيتين من سورية في اتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية. وأكدت دمشق مقتل ثلاثة جنود من قواتها، بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عشرة قتلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحا أن "واحدة منهما رصدت داخل اسرائيل". وأضاف أنه ردّ باستهداف "بطاريتي مدفعية ومواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز اس ايه 2". وحمّل الجيش الإسرائيلي النظام السوري "المسؤولية عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية".

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية على الأراضي الاسرائيلية، مؤكدا في بيان "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا". وأضاف: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سورية على الجولان، وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة". وأوضح نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مشيرا إلى أن "هذه هي سياسة متسقة أنتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل".

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وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت فجر الأحد "لأهداف جوّية معادية" أُطلقت من إسرائيل باتّجاه "مواقع" جنوب غرب دمشق. وقال "على الفور، قامت دفاعاتنا الجوّية بالتصدّي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا".

وفي بيان لاحق، قال المصدر العسكري، وفق سانا، "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي"، مضيفا أن "العدوان أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجروح (...) وبعض الخسائر المادية".

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية على ريف القنيطرة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية. وأوضح أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت "تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام" في منطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة.

وتُؤكد إسرائيل باستمرار أنّها ستتصدّى لمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية، ما يشكل تهديدا لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريح له أخيراً "لدينا سياسة محدّدة تماماً: تقويض تجذّر الوجود الإيراني في سورية وإلحاق الضرر بأيّ جهة تريد الإضرار بنا".

وقصفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مرارا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني في سورية.