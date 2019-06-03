شكرا لقرائتكم الجزائر: استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:23

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الأحد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 4 تموز (يوليو) المقبل، على رغم تأكيد الجيش مراراً على أهمية إجرائها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية.



وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوض السباق الرئاسي الأول بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان (أبريل) الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع. ويتعلق أمر الملفين بالمرشحين عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.

وأكد المجلس في بيان أنه اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لبحث ملفات الترشح، مشيراً إلى أنه خلص إلى رفض ملفي الترشح لديه واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها.

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وأضاف: "يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد". وتابع: "يحق لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

وكان المجلس أعلن أنه سيفصل "في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري".

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفاً من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء ولاية الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح في 9 تموز، وفريق معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن "رئيس لا يحظى بدعم الشعب".