شكرا لقرائتكم 10 قتلى بانفجار سيّارة مفخّخة شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:14

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ مساء السبت في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقّة، المعقل السّابق لتنظيم "داعش" في شمال سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأسفر الاعتداء عن مقتل خمسة مدنيّين، إضافةً إلى خمسة من مقاتلي قوّات سورية الديموقراطيّة (قسد)، وفق المرصد.

وأطلقت قوّات سورية الديموقراطيّة، وهي تحالف فصائل كرديّة وعربيّة، منتصفَ العام 2017 هجوماً واسعاً على الرقّة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهى بطرد التنظيم من المنطقة.

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والاعتداء بسيّارة مفخّخة الذي نُفّذ السبت ولم تتبنّه أيّ جهة على الفور، سبَقهُ انفجار في شارع آخر من المدينة أدّى إلى سقوط جرحى، حسب المرصد. وعادةً ما يشنّ تنظيم "داعش" اعتداءات دمويّة في معقله السّابق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ "الاعتداء بسيّارة مفخّخة كان يستهدف نقطةً لقسد"، متحدّثاً أيضاً عن وجود 20 جريحاً.

وحصل الاعتداء بالسيّارة المفخّخة عندَ دوّار النعيم وسط مدينة الرقة، حيث كان تنظيم "داعش" يُقدم على ارتكاب فظائع، بينها قطع رؤوس، عندما كان مسيطراً على المدينة.