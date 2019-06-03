شكرا لقرائتكم قتيل بثلاثة تفجيرات في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:09

قُتل شخص وجُرح 17 آخرون اليوم الأحد، في 3 تفجيرات متتالية هزّت كابول.



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وأعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية وضع قنبلة تحت باص يقلّ مسؤولين، في طريقهم إلى جامعة كابول. ثم فُجِرت قنبلتان أخريان وُضعتا على جانب الطريق. وأشار إلى مقتل مدني وإصابة 17 آخرين، بينهم صحافي و5 رجال أمن أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهر تسجيل مصوّر بُثّ على مواقع للتواصل الاجتماعي، إصابة الصحافي في ساقه نتيجة التفجير الثاني.

وتشهد كابول تهديداً جديداً متزايداً، إذ يقدم متشددون ومجرمون على وضع قنابل مغناطيسية تحت مركبات.

وقُتل العام الماضي 9 صحافيين في أفغانستان، بينهم مدير التصوير في مكتب وكالة "فرانس برس" شاه مراي.