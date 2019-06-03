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افتتاح قسم جديد في مطار بيروت بعد خطة توسيع لاستقطاب المزيد من المسافرين

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© AFP 2019 / Joseph Eid

وقام وزير الأشغال اللبناني يوسف فيفيانوس ووزير السياحة اللبنانية أواديس كدنيان بافتتاح القسم الجديد من المطار وبحضور مسؤولي الأجهزة الأمنية في المطار.

وفي تصريحات لوزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ قال فيها: "نراهن على نجاح الإصلاحات التي نفذت في مطار بيروت الدولي لعدم تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدها المطار".

وأكد كيدانيان لـ"الجريدة" الكويتية، أن "الجواب على كل ما أثير من مشاكل في المطار سيكون ظاهرا غدا خلال افتتاح التوسعة الجديدة، التي تشمل إضافة صالات جديدة كي تستوعب عددا أكبر من السياح"، مضيفا "سنفتتح التوسعة، ورهاني على نجاح ما قمنا به خلال الأشهر الماضية من إصلاحات".

ودعا كيدانيان: "الإخوة الخليجيين إلى زيارة ​لبنان​ فهو بلدهم الثاني".

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