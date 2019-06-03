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وأكد وزير الخارجية القطري، في لقاء مع "RT"، أن قطر تربطها مع السودان علاقات في الشقين العسكري والمدني، مبينا أن سفارة بلاده في الخرطوم تعمل بشكل مستمر.
© Sputnik . Eric Gaillard
وبخصوص استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرها في الدوحة، صرح الدبلوماسي القطري بأن القرار فاجأ الدوحة، مؤكدا أنه تم التأكد من المعلومات، وتبين أن السفير كان في إجازة مبلغ عنها مسبقا منذ فترة.
وأضاف: "بعد ذلك يبدو أن تطورات حصلت في السودان، لتعلن الخرطوم أنه تم استدعاء السفير لساعات"، وتابع قائلا: إن "بلاده تنتظر توضيحا من الحكومة السودانية، معلنا انفتاح بلاده وتعاونها المستمر مع الخرطوم.
وردا على سؤال بخصوص ما يشاع بشأن وجود ضغط سعودي إماراتي على السودان من أجل عزل قطر، أشار وزير الخارجية إلى أن الاتصالات مع الخرطوم متواصلة، لكنها لم تصل إلى مستويات رفيعة، موضحا أن الاتصالات على المستويات الرفيعة ستأتي في الوقت المناسب عند وجود خارطة طريق واضحة ونتائج واضحة للحوار الوطني في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تكشف لأول مرة تفاصيل "القرار المفاجئ" من المجلس العسكري السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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