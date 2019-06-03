وزير خارجية قطر يصدم دول الخليج... اقتراح إيران يستحق التجاوب

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© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
وأكد آل ثاني أنه "لم تتم مناقشة هذه المبادرة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة".
وبخصوص العلاقات مع روسيا، قال وزير الخارجية القطري إن "امتلاك قطر لمنظومة إس 400 يعتمد على التقييم الفني، وأن القرار السياسي يأتي بعد استنفاد كافة الشروط الفنية"، مؤكدا أن "قطر اعتمدت في السابق على البرامج الأمريكية والفرنسية، وأنها مستمرة في تنويع برامج التسليح".
وأفادت وسائل إعلام روسية، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن قطر مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، وأن المفاوضات حول شراء هذه المنظومات وصلت إلى مراحل متقدمة.
وقال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، إن المفاوضات حول شراء منظومة دفاع جوي "إس 400" وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أنه "فضلا عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية". كما ذكر السفير القطري أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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