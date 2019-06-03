قطر تخالف الإجماع العربي: نتحفظ على بياني القمتين الطارئتين العربية والخليجية

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أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.

وأكد آل ثاني، في تصريح لـ«التلفزيون العربي»، اليوم الأحد: «قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، وكنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران».

وأضاف وزير الخارجية القطري أن «بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما»، وتابع بالقول: «كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران».

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إعلام دمشق: غارات إسرائيلية على القنيطرة تسفر عن مقتل وجرح 10 جنود قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلاً عن مصدر عسكري إن ثلاثة جنود قتلوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي. وقال المصدر إن القصف أسفر "عن بعض الخسائر المادية". وكان التلفزيون السوري قد ذكر أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا. وذكرت المتحدثة أن التفاصيل لا تزال قيد البحث مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد. ونشر الجيش الإسرائيلي شريط الفيديو أعلاه، حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء، يوثق ما يزعم الجيش فيه أنها أهداف عسكرية سورية أغارت عليها القوات الجوية صباح اليوم. وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديا قتل في القصف. أيضاً على يوروينوز: التحالف الدولي يعترف: غاراتنا على داعش في سوريا والعراق قتلت 1300 مدني الكرملين: منع المتشددين في إدلب من استهداف روسيا يقع على عاتق تركيا شاهد: انتشال فتى سوري من تحت الأنقاض في إدلب Euronews (Ar)

شاهد: أول مسجد في أوروبا بمقاييس تحترم البيئة يفتح أبوابه في مدينة كامبريدج البريطانية بعد نحو عشر سنوات من الأشغال استقبل مسجد كامبريدج الفريد من نوعه المصلين خلال شهر رمضان. فهذا المسجد هو الأول من نوعه في أوروبا، والذي بني من مواد صديقة للبيئة، ويقول مسؤولون إنهم يستعملون تكنولوجيات دقيقة وألواحا شمسية بهدف الحصول على بصمة كربونية تعادل تقريبا الصفر. وتتوفر الإضاءة الطبيعية للقاعة الفسيحة للمسجد كامل السنة، من خلال نوافذ أدمجت في تصميم البناء، وأضيفت إليها إضاءة اصطناعية من فئة "ليد" القليلة الاستهلاك. أما المياه المستعملة فيتم استعادتها بهدف استعمالها في ري الحدائق، كما يتم استهلاك الطاقة بشكل مخفض باستعمال أنظمة التدفئة المزدوجة: الثابتة منها والمعتمدة على التهوئة الطبيعية. وقد بلغت كلفة هذا المبنى أكثر من 26 مليون يورو، وقد جمع أغلب المبلغ بفضل تبرعات من تركيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ويقول المهندسون المعماريون في المملكة المتحدة (ماركس بارفيلد)، إن المبنى يعبر عن جسر ثقافي للاسلام في بريطانيا في القرن 21، وهندسته مستلهمة من الهندسة المعمارية الإسلامية، وكذلك الإنجليزية، والمشروع يهدف كذلك إلى بعث رسالة قوية تتعلق بحماية البيئة، إلى إحدى أكبر المجتمعات الدينية في العالم. للمزيد على يورونيوز: اقرأ.. 5 قضايا تثير قلق منظمة المؤتمر الإسلامي شاهد: حشود من المسلمين يؤدون صلاة آخر جمعة من رمضان في بنغلادش والقدس Euronews (Ar)

شاهد.. توأمان من حيوان الليمور يلعبان في حديقة حيوان روما استقبلت حديقة حيوان في روما يوم الخميس ضيفين جديدين من حيوان الليمور. ووُلد الصغيران في أبريل الماضي، لكن تم تأجيل عرضهما للزوار حتى يوم 30 ماي الماضي. اسحق ياديد، المسؤول عن الحديقة ألمح إلى أن الضيفين الجديدين أضافا نوعا من المرح على المجموعة، حيث بدآ باللعب والتفاعل حتى مع حيوانات الليمور البالغة. يذكر أن الليمور هو حيوان اجتماعي، تقع مهمة تربية المواليد الجدد على المجموعة بأكملها. وفي الفيديو تظهر الأم وهي تحمل طفليها بعد أيام من ولادتهما. وتعتبر مدغشقر الموطن الأصلي لهذا الحيوان، وقد تراجعت أعداده في السنوات الأخيرة بسبب الصيد الجائر، وقد تم الإعلان أن هذا الحيوان مهدد بالانقراض. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: أستراليا تحمي حيوانات البيلبي خوفا من الانقراض شاهد: حديقة حيوانات مونتيري تستقبل جراء متوحشة Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO أبرز المواقف العربية التي صدرت عن قمة السعودية Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

واستضافت مكة المكرمة، مساء 30 مايو الماضي، قمتين طارئتين خليجية وعربية دعا لعقدهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على خلفية الهجمات الأخيرة على 4 سفن شحن قرب مياه الإمارات ومحطتي ضخ النفط في السعودية، قبل أن تنعقد في المدينة ذاتها أعمال القمة الإسلامية الدورية الـ14 في 31 مايو.

وشارك في هذه القمم الـ3 رئيس مجلس وزراء قطر ووزير داخليتها، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، لتكون هذه المشاركة هي الأولى لقطر على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، واتهمتها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة.

وركزت القمتان الخليجية والعربية على مناقشة قضية العلاقات مع إيران والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وصدر عقبهما بيانان نددا «بتدخلات» الجمهورية الإسلامية في شؤون الدول الأخرى، وأيدا الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

وطالب البيانان إيران «بإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية»، واتهما السلطات الإيرانية بأنها «تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر».