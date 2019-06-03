شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : متظاهرون سودانيون يغلقون طرقا فى أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد من رويترز إن متظاهرين سودانيين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة فى مدينة أم درمان اليوم الاثنين، فى الوقت الذى تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام فى العاصمة الخرطوم. وأضاف أنه ليست هناك قوات أمن فى المنطقة وأغلق رجال ونساء الشوارع الرئيسية والجانبية فى أنحاء أم درمان.

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