أنقرة/ محمد بوزتبة/ الخليج 365 تمكن الجيش التركي من تحييد 5 إرهابيين على الأقل في غارة لمقاتلاته على شمال العراق. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن غارة جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة الزاب، شمالي العراق وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين على الأقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحييد 5 إرهابيين في غارة تركية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.