تحالف "الاتحادي" المعارض يعلن وقف التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان

الخرطوم/ الاناضول

أعلن تحالف " التجمع الاتحادي المعارض"، الإثنين عن وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري".

جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف التجمع الإتحادي، عضو قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اطلعت الخليج 365.

وأدان البيان "هذا الهجوم البربري على المعتصمين السلميين ونحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة"

وأضاف "نعلن وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري"

ودعا الشعب السوداني إلى الخروج في كل مدن وقرى السودان.

Advertisements

كما دعا الشرفاء من الجيش السوداني للقيام بدورها تجاه الشعب وحماية المواطنين والوقوف في وجه المجلس العسكري.

وبدأت السلطات السودانية، فجر اليوم الإثنين، فض اعتصام آلاف المحتجين بالقوة من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لشهود عيان".



من جهته قال تجمع المهنيين السودانيين أبرز قادة الاحتجاجات في البلاد، إن" الثوار المعتصميين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".



وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، فجر الإثنين،"سقوط قتيلين وعشرات الجرحى أثناء فض اعتصام لالآف المعتصمين من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم".



وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجينالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.