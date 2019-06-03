سيدة تتهم شقيقها بحرق سيارتها أمام منزلها في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن سيدة في مكة المكرمة اتهمت شقيقها بحرق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها، فيما شرعت الجهات الأمنية في التحقيق حول ملابسات الواقعـة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن شقيق صاحبة المركبة كان حاضراً أثناء اشتعالها، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية، وعند وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادثة لاذ بالفرار.