صواعق_رعدية تحرق نخيلاُ بمحافظة #خيبر

صحيفة الخليج الالكترونية سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة خيبر على حادث حريق وقع بوادي الصبيخة بالمحافظة في مجموعة من النخيل الغير مثمرة بمساحة تقدر 2500 م2. ورجح المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن يكون سبب الحريق صواعق رعدية تعرضت لها المحافظة دون تضرر في الأرواح.

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