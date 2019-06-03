شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية ورياح نشطة فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تستمر هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، وترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف و حائل، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية الشرقية، القصيم والرياض ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبى، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حسن ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة، العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية. العظمى 80 % .. والصغرى 15%..

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقسا حارا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الغربية 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة والبحر خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع موج البحر من 2 إلى 4 قدم.

الإمارات

الطقس فى الإمارات اليوم صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا ورطب على بعض المناطق الغربية الساحلية والداخلية خلال الليل، مع فرصة لتشكل الضباب، والرياخ خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا على المناطق الداخلية.

حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية 18 – 30 كم/س وتصل إلى 38 كم/س أحيانا.