قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية

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محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري

أعلنت دولة قطر عن تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية، وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمر بأن بعض بنود القمتين تتعارض مع السياسة الخارجية لقطر، قائلا: "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما، قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن، كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران"، وذلك بحسب تصريحات أوردها تلفزيون العربي، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وأصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة