قرار جديد في الجزائر يدفع بخروج المتظاهرين للشوارع

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احتجاجات في الجزائر - صورة أرشيفية
خرج المتظاهرون في شوارع الجزائر، اليوم الأحد، مطالبين الرئيس عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالاستقالة، وذلك بعدما أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في وقت سابق اليوم، تمديد عهدة الرئيس المؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحا أن أمر تحديد موعد جديد للتصويت يرجع إلى الرئيس، كما أن عدد المرشحين القليل سبب لإلغاء التصويت الذي لو أجري سوف يقتصر على شخصين، جاء ذلك في بيان تم بثه عبر التلفزيوني الحكومي الجزائري ونقله موقع "بي بي سي" بالعربية.
وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح الخاصين بعبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، والمودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، وذلك بعد أن اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لبحث الملفين، وتم التوصل إلى رفضهما واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها.وشدد على أنه «يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد،
وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح الخاصين بعبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، والمودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، وذلك بعد أن اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لبحث الملفين، وتم التوصل إلى رفضهما واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها.
وشدد على أنه «يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد، كما أنه يحق لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية»، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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