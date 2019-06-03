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موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في إحاطة إعلامية: "أنا أتفهم عندما يقول مايك ذلك. لأن العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذا مستحيل. لكني اعتقد ان ذلك ممكن".
© REUTERS / ERIC THAYER
وفقا صحيفة "واشنطن بوست" شكك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، في جدوى "صفقة القرن" الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه أعرب في الوقت نفسه، عن أمله في ألا يتم رفض الصفقة على الفور.
ومن الجدير بذكره أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي وسيطا بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تشكيك وزير خارجيته في جدوى "صفقة القرن"... ترامب: أتفهم شكوك بومبيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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