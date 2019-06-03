دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للحاسب المحمول MSI PS63 Modern: توازن ممتاز ما بين القوة والبطارية! ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة MSI حاسبها المحمول PS63 Modern 8RC في شهر يناير من هذا العام، وكجزء من ترويجه، وصفت الشركة الحاسب بأنه عبارة عن 16 + 16 + 16، بمعني أن الحاسب بسماكة 16 ملليمتر ووزن 1.6 كيلوجرام، بالإضافة إلى أن بطاريته تستمر في العمل حتى 16 ساعة.

يتميز الحاسب بالعديد من المواصفات القوية مع التصميم الرائع، فعلى الرغم من أن وزنه خفيف، إلا انه فعال جدًا ومناسب لكافة أنواع المستخدمين.

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إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI PS63 Modern 8RC:

التصميم

يتميز الحاسب المحمول بتصميم مذهل خفيف ذو مظهر جيد وجودة تصنيع عالية، فهو يأتي بوزن 1.6 كجم وأبعاد 233.70 × 356.80 × 15.90 ملم، كما انه مصنع من الألمنيوم ويتوفر باللون الأزرق الغامق والذي يتلاءم بشدة مع هيكل الجهاز.

سنلاحظ أيضًا أن حتى التفاصيل الصغيرة تأتي بجودة تصنيع عالية بما في ذلك الإطار والمساكات والتي تعمل بشكل سلس للغاية.

يتضمن الحاسب لوحة مفاتيح ممتازة والتي تعمل بشكل رائع من ناحية الكتابة، حيث تظهر أزرار الـ Fn من الناحية اليمني. وعلاوةً على ذلك، يحتوي الحاسب على مستشعر لبصمة الأصبع والموجود بمنطقة الفارة.

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يشمل الحاسب أيضًا عدد 4 منافذ من نوع USB وهم؛ منفذين من نوع USB 1 Type A ومنفذ من نوع USB 1 Type C ومنفذ من نوع USB 2 Type A. هذا وبالإضافة إلى منفذ من نوع HDMI، ومنفذ لإدخال بطاقة microSD، كما يوجد بالحاسب أيضًا مقبس للسماعات والميكروفون.

يحتوي الحاسب على كاميرا والموجودة بالجزء العلوي من الشاشة، ويوجد أيضًا سماعتين وميكروفون داخلي.

الشاشة

تأتي شاشة الحاسب المحمول بحجم 15.6 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل بكثافة 141 بكسل لكل بوصة، مع نسبة أبعاد 16:9، وتدعم الشاشة كل من IPS وMSI True Color وألوان sRGB بنسبة %100، كما تبلغ نسبة الإضاءة 350 nits.

وبالرغم من أن الشركة ذكرت أن نسبة ألوان sRGB تبلغ %100، إلا أنها في الواقع سوف تعطيك %92، ومع ذلك فإن هذا يعتبر ممتاز.

وتبلغ نسبة الـ Adobe RGB حوالي %73، وهذا يعني أنه ليس مناسب فقط للوسائط والألعاب بل انه قابل للاستخدام أيضًا في مسألة المونتاج وتحرير الصور.

الأداء

يعمل الحاسب بواسطة الجيل الثامن من معالج Core i7-8565U من إنتل بتردد 1.8 جيجاهرتز للقاعدة الأساسية و4.1 جيجاهرتز مع تقنية Turbo Peak لتصل إلى 4.8 جيجاهرتز.

وعلاوةً على أن هذا المعالج ممتاز مع مسائل المونتاج وتحرير الصور، فهو كان ممتاز أيضًا مع اللعب، فسيكون بإمكانك اللعب بدقة عالية بكل سلاسة.

يستخدم الحاسب أيضًا كرت الشاشة Geforce GTX 1050 من إنفيديا بذاكرة 4 جيجابايت من نوع GDDR5، كما انه يعمل بنظام تشغيل Windows 10 Home من مايكروسوفت، ولم تظهر أي مشاكل في أداء المعالج أو كرت شاشة على الإطلاق،

تبدأ السعة التخزينية للحاسب من 16 جيجابايت للذاكرة العشوائية إلى 32 جيجابايت ومن 512 للذاكرة الداخلية من نوع SSD NvME إلى 1 تيرابايت.

يدعم الحاسب كل من Bluetooth 5 وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

البطارية

يأتي الحساب المحمول ببطارية ضخمة بسعة 82 واط من نوع Lithium-Polymer والتي تتناسب مع جميع المهام سواء المونتاج أو اللعب. ومع ضبط الإضاءة على %60 والاقتران الدائم بالـ Wi-Fi ومشاهدة الفيديوهات والمونتاج وتصفح الإنترنت، ستتمكن البطارية من الصمود حتى 12 ساعة.

تدعم البطارية تقنية الشحن السريع QuickCharge 3.0 USB.

السعر

يتراوح سعر الحاسب المحمول من 1500 دولار أمريكي إلى 1650 دولار أمريكي حسب سعة الذاكرة العشوائية والتخزينية.

هذا الموضوع مراجعة للحاسب المحمول MSI PS63 Modern: توازن ممتاز ما بين القوة والبطارية! ظهر على التقنية بلا حدود.