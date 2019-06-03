شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يدمر آليات عسكرية للمتمردين الحوثيين شمالى الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وحدات من الجيش اليمنى هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى مديرية قعطبة شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد. ووفقا لكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر مصدر عسكرى أن القصف طال تعزيزات المليشيا فى وادى السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالى وغربى مديرية قعطبة. Advertisements وأسفر القصف بحسب المصدر عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحى الحوثى.

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