- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: روسيا وإيران وسوريا يقصفون المدنيين عشوائيا فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سوريا وروسيا وإيران، بوقف القصف العشوائى على المدنيين الأبرياء فى محافظة فى سوريا.
وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر: "نسمع أن روسيا وسوريا وبدرجة أقل إيران، تشن قصفاً عشوائياعلى محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة"، مضيفا: "ما هو الهدف منها؟ وما الذى ستحصلون عليه؟.. توقفوا".
ترامب
ونفذت وحدات من الجيش السورى، أمس الأحد، ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة على أوكار إرهابيى تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والمجموعات المرتبطة به فى قريتى ميدان غزال والهبيط بريف إدلب، ردا على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الضربات حققت إصابات مباشرة فى صفوف إرهابيى جبهة فتح الشام ودمرت لهم أوكارا ونقاطا محصنة كانوا يتخذون منها منطلقا لاعتداءات على القرى الآمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: روسيا وإيران وسوريا يقصفون المدنيين عشوائيا فى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.