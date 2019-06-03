انت الان تتابع نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نتنياهو

علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أنه جيش الاحتلال "سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مؤكدا أن هذه الخطوة تتفق مع السياسة التي ينتهجها ويواصل انتهاجه خلال الفترة المقبلة "من أجل ضمان آمن إسرائيل".وبرر جيش الاحتلال، غارات الفجر، بأنها كانت ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ،

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