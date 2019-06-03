توقعات فلكية.. عيد الفطر يوم الأربعاء القادم

توقعت جمعية آفاق لعلوم الفضاء، أن يكون يوم الثلاثاء المقبل متممًا لشهر رمضان المبارك، و الأربعاء يوم عيد الفطر.

ونقلت صحيفة سبق السعودية قول رئيس مجلس الجمعية الباحث الفلكي شرف السفياني: ”إن هلال شوال لهذا العام سيكون حاضرًا في الأفق بعد مغيب شمس يوم الإثنين، التاسع والعشرين من رمضان الموافق 3 يونيو 2019 بمقدار يسير جدًا عن الأفق، ويبلغ مكثهُ ست دقائق بعد غروب الشمس حسب إحداثيات مكة المكرمة“.

وأضاف: ”مدة المكث اليسير سيؤدي إلى استحالة الرؤية بالعين المجردة وأجهزة الرصد الحديثة داخل السعودية، معللًا بأن هذا المكث اليسير يجعله قريبًا من قرص الشمس وإضاءة سطحه 0.1%، خيط رفيع جدًا من الضوء تعجز عن رؤيته العين المجردة وأجهزة التلسكوبات وكاميرات التصوير الرقمية الحديثة المتطورة“.

وأتبع السفياني: ”وفقًا لاستحالة رؤية الهلال فقد يكون الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لهذا العام، والأربعاء القادم الموافق 5 يونيو 2019 أول أيام عيد الفطر المبارك“.