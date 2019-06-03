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القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مدفعية قوات الجيش نجحت في تدمير موقع مستحدث للحوثيين شمال شرقي مطار الحديدة شرق المدينة، كانت تنصب عناصرهم فيه مدفعيات ثقيلة تستخدمها في قصف أحياء سكنية بالمدينة".
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأشارت إلى "تعرض أحياء متفرقة في مدينة الحديدة الساعات الماضية، إلى قصف مدفعي شنه الحوثيون بـ 17 قذيفة هاون بالتزامن مع استهداف بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة".
من جانبها، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، الجيش اليمني بقصف منزل في أطراف شارع الخمسين شمال شرقي مدينة الحديدة بـ11 قذيفة هاون.
وذكرت أن الجيش استهدف بعشرات القذائف قرية الشجن شمال شرقي مدينة الدريهمي "المحاصرة"، ما ألحق أضرارا بالمنازل، في حين شن قصفا مدفعيا آخر باتجاه دوار الجمال في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 3 من "أنصار الله" بتدمير موقع مستحدث شرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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