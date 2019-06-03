موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على توتيتر: "نسمع أنّ روسيا وسوريا وبدرجة أقل إيران، يشنون قصفا جهنّميا على محافظة إدلب السورية ويقتلون دون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء".
وأضاف: "العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الغرض منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".
وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من شهر أيار /مايو، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الحالي، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطالب روسيا وسوريا وإيران بوقف القصف على إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.