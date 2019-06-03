ترامب يطالب روسيا وسوريا وإيران بوقف القصف على إدلب

موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على توتيتر: "نسمع أنّ روسيا وسوريا وبدرجة أقل إيران، يشنون قصفا جهنّميا على محافظة إدلب السورية ويقتلون دون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الغرض منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من شهر أيار /مايو، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الحالي، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.