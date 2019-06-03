دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy Note10 يأتي لاحقاً مع شاحن بقدرة 45W ظهر على التقنية بلا حدود.

مازالت إصدارات سامسونج المرتقبة من سلسلة Note تجذب إليها الكثير من الأضواء، حيث كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر Ice universe، على أن هاتف Galaxy Note10 يأتي هذا العام بتقنية الشحن السريع مع شاحن يصل إلى قدرة 45W.

تخطط شركة سامسونج لإطلاق الإصدارات القادمة من سلسلة Galaxy Note10 في شهر أغسطس، إلا أن التسريبات تتوالى في الفترة الأخيرة مع مزيد من التفاصيل حول مواصفات هواتف Galaxy Note10.

وفي تسريبات جديدة اليوم نشرت عبر Ice universe، أشير إلى أن هاتف Galaxy Note10 سيأتي بتقنية الشحن السريع مع شاحن 45W أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف يضم شاحن 25W فقط.

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ولقد جاءت تسريبات Ice universe في صورة تعود ل Leonardo da Vinci وهو أيضاً الرمز الذي يعرف به هاتف Galaxy Note10 الآن حيث أطلقت سامسونج اسم Da Vinci على الهاتف، كما يأتي على الصورة رقم 45 أي قدرة الشحن السريع التي ينطلق بها الهاتف.

مازالت بالتأكيد الكثير من المواصفات حول هاتف Galaxy Note10 غير واضحة حتى الآن، لذا نترقب نشر مزيد من التسريبات مع مواصفات أكثر حول إصدارات Galaxy Note10 حتى الإعلان الرسمي في أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy Note10 يأتي لاحقاً مع شاحن بقدرة 45W ظهر على التقنية بلا حدود.