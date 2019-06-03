شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة شئون الحرمين السعودية، أن أكثر من مليونى ونصف مصلٍ أدوا ليلة ختم القرآن فى الحرم المكى بالعاصمة المقدسة ليلة التاسع والعشرين من رمضان.

صورة جوية للمسجد الحرام ليلة ختام القرآن وقالت شئون الحرمين، عبر حسابها على تويتر: "أكثر من مليونى ونصف مصلٍ ليلة ختم القرآن، وسط خدمات متميزة".

صلاة التراويح فى المسجد الحرام وأدى أكثر المصلون الليلة الختامية للقرآن الكريم، وسط منظر مهيب من الخشوع والتدبر ورفع أكف الضراعة أثناء دعاء القرآن الذى تلاه الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون الحرمين.

المصلون يرفعون أكفة الضراعة وامتدت صفوف المصلين لخارج المسجد المسجد الحرام، حتى وصلت لأحياء الحفائر غربًا والغزة شرقًا وجرول شمالاً والمسفلة جنوبًا.

ابتهال المصلين ليلة 29 رمضان

أعداد غفيرة من المصلين

الحرم المكى ليلة ختام القرآن

الحرم المكى

الحرم المكي Advertisements

المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

المسجد الحرام

المصلون فى الحرم المكى

المصلون فى الساحات المحيطة بالحرم المكى

المصلون فى الليلة الختامية للقرآن

المصلون فى المسجد الحرام

المصلون فى ساحة المسجد الحرام

المصلون فى ساحة المسجد النبوى

المصلون فى ليلة ختام القرآن

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