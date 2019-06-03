شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع بومبيو آخر التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحث أخر التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو، خلال اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأحد.

وقال حساب الخارجية الكويتية عبر تويتر: "تلقى معالى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من السيد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مساء الأحد الموافق 2 يونيو 2019".

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وأضاف الحساب: "تناول الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".