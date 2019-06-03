جهاد الحسين يكشف كواليس تجديد عقده مع #التعاون

كشف السوري جهاد الحسين، نجم خط وسط نادي التعاون، عن كواليس تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجدد الحسين، البالغ من العمر 37 سنة، عقده مع نادي التعاون لمدة موسم رياضي واحد فقط، بعد أن انضم إليه، في صيف 2014.

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وأكد الحسين في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”، على أنه ابن نادي التعاون، وجلسة تجديد عقده مع رئيس النادي، لم تتجاوز 6 دقائق.

وشدد النجم السوري، على أنه قبل اجتماعه مع رئيس التعاون، كان يفكر في الاعتزال، ولكنه وجد أنه قادر بدنيًا على المواصلة في الملاعب، لذلك جدد عقده لمدة موسم آخر.

وبخصوص زملاءه في التعاون، وبالتحديد تاوامبا، ألمح الحسين، إلى احتمالية رحيله، في الصيف الجاري، بقوله: “اتمنى بقاءه.. ولكن القرار في النهاية بيد اللاعب ومجلس الإدارة”.