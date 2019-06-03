ليستر_سيتي مهتم بضم لاعب كريستال بالاس

صحيفة الخليج الإلكترونية ذكرت صحيفة الميرور الإنكليزية عن اهتمام نادي ​ليستر سيتي​ بالتعاقد مع جناح ​كريستال بالاس​ ​أندروس تاونسند​ في سوق الإنتقالات الصيفية. ويستعد مدرب الثعالب بريندان رودجرز بالتقدم بعرض لضم اللاعب الإنكليزي على امل ان يسمح له فريقه بالمغادرة. وتبلغ القيمة السوقية للاعب صاحب ال 27 عاما حوالي 14 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ قريب لما دفعه كريستال بالاس لضم اللاعب من ​نيوكاسل يونايتد​ منذ ثلاث سنوات. ويملك اللاعب عقدا حتى عام 2021 مع ناديه، وتمكن هذا الموسم من تسجيل 9 اهداف وصنع 4 اخرين.

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