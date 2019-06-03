اتحاد_السلة ينظم 3 دورات تدريبية للإحصاء في #جدة و #المدينة و #الرياض

صحيفة الخليج الإلكترونية ينظم الاتحاد السعودي لكرة السلة 3 دورات تدريبية ” الاحصاء” بهدف تطوير الكوادر الفنية والإدارية للمهتمين في مجال اللعبة في ثلاث مدن سعودية.

وستقام الدورة الأولى ستقام في محافظة جدة خلال الفترة 29-30 من شهر شوال المقبل والدورة الثانية في المدينة المنورة خلال الفترة من 1-2 من شهر ذو القعدة المقبل ، والدورة الثالثة في الرياض خلال الفترة من 3-4 من نفس الشهر ، ويتم التسجيل عن طريق ايميل الاتحاد السعودي لكرة السلة [email protected] .

وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحصاء والمدربين فتحي القصاب أن هذه الدورات تأتي تحت مظلة الاتحاد الدولي ويسبقها اختبارات عبر موقع الاتحاد الدولي، وتأتي ضمن اهتمامات الاتحاد السعودي لكرة السلة في الكوادر الإدارية والفنية لتطويرها ورفع المستوى بما يتناسب مع المرحلة القادمة .

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