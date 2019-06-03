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وداعا لوي ناظر لن ننساك

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

أتى في ظروف صعبة.. في ظروفٍ أدخلت النمر إلى الإنعاش.

حينما الآتي يفارق الحياة، وعندما يعود لها، لم يرفض المهمة، بل قبِل بها ووعد بفعل المستحيل لإنعاش الاتحاد.

بدأت مهمته بجلب العالمي بيليتش، وجلب كل الأدوات التي تساعده على النجاح من تعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، قام بحنكته الإدارية بإقناع المدرب واللاعبين بقبول المهمة المستحيلة للإنقاذ، وحينما شعر بأن بيليتش لم يقدم المأمول اتخذ القرار الشجاع بإقالته وجلب سييرا الذي حقق نجاحات مميزة مع الفريق في السابق.

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نجح سييرا في بقاء الاتحاد بالممتاز وتأهل وصيف في المجموعة الآسيوية ووصيف كاس الملك وهزم بطل الدوري مرتين بمستويات باهره أذهلت الجميع ولو الأخطاء الدفاعية الا كان الاتحاد خرج من الموسم المنصرم ببطوله، وعلى صعيد الصفقات نجح نجاح باهر ف الصفقات المحلية والأجنبية ودخل قلوب جماهير الاتحاد من اوسع الأبواب.

 

بقلم

سلمان العوفي

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