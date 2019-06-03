المسماري يكشف عن مهمة للجيش الليبي في طرابلس خلال 48 ساعة

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© Sputnik . Vladimir Trefilov
وتابع المسماري أن "الجيش الليبي لديه قوائم بأسماء وبيانات لعدة إرهابيين قاتلوا الجيش الليبي في مدينة بنغازي وانتقلوا للقتال في مصراتة بعد هزيمتهم في بنغازي"، مضيفاً بأن "عبدالسلام بورزيزة من ابرز الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال الـ 48 ساعة الماضية على أيادي الجيش الليبي في طرابلس".
ونوه الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي بأنه ينبغي على " المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة ، سماع الحقائق التي تدين الجهات التي يدعمها ضد القوات المسلحة العربية الليبية".
وأشار إلى أن "الإعلاميين الذين يقولون بأن الحرب في ليبيا بين الليبيين، عليهم أن يعوا أن الحرب في ليبيا بين أبناء ليبيا الحقيقيين والإرهاب الذي يستخدم أبناء الشعب الليبي في الحرب ضد الجيش في ليبيا".
وقال المسماري "هناك إرهابي اسمه حسن الصالحين صالح الشاعري وهذا من أبرز وأخطر الإرهابيين في ليبيا وهو أول من أتى ببيعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق و ليبيا (داعش المحظور في روسيا و العديد من الدولة الأخرى)، مشيرا إلى أن "كل الإرهابيين المتواجدين في طرابلس تم رصدهم وإعداد قائمة بهم جميعا، فضلا عن الذين فروا خارج طرابلس سواء لمدينة مصراتة أو تركيا أو قطر".
© Sputnik . Vladimir Trefilov
وأشار الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي إلى أن القوات المسلحة تواصل تدميرها لتمركزات وآليات الإرهابيين على خط التماس في المعارك الدائرة لتحرير العاصمة طرابلس"، منوها أن الجماعات الإرهابية حاولت السبت القيام بهجوم مضاد على القوات المسلحة، لكن قوات الجيش صدت الهجوم وكبدت الجماعات الإرهابية خسائر فادحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 31 إرهابي على أيادي أبطال الجيش الليبي.. وأسر العديد منهم".
وقال المسماري إن "القوات الجوية قامت بعملية أمداد للقوات البرية على طول خط العزيزية والساعدية والسواني والكريمية، واستهدفت عدة مراكز للعدو، فضلا عن رصدها تحركات لتنظيم "داعش" خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس، و قتل العديد من الإرهابيين في طرابلس الخميس الماضي بعد دخولهم العاصمة للمشاركة في الحرب ضد القوات المسلحة الليبية"، مضيفاً بأن "تنظيم داعش يحاول دعم قوات السراج من الناحية الإعلامية وكل الوحدات والتمركزات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤدي مهامها حسب المطلوب منها وبكل دقة".
وختم المسماري قائلا، أن المناطق العسكرية التابعة للجيش الليبي تسير دوريات أمنية لرصد أي تحركات مشبوهة، وجميع مراكز التدريب العسكري تصقل جميع المنتسبين الجدد للمؤسسة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، وأن دوريات الحماية والحراسة والتأمين تؤدي واجباتها لرصد التحركات الإرهابية، كاشفا عن عمليات عسكرية مهمة للجيش الليبي في المحاور القتالية بطرابلس خلال 48 ساعة.
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