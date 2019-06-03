«مسنات» في الابتدائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بسبب تشيّخ سكانها السريع والنزوح الريفي، تعاني المدارس الابتدائية في أرياف كوريا الجنوبية من نقص في التلاميذ. ولتجنب إغلاق هذه الصفوف، تعمد بعض المدارس إلى استقطاب نساء مسنات أميات لم يتسن لهن ارتياد المدرسة في صغرهن بسبب التقاليد.

وتقول نام يانج-سون(84 عاماً)، التي تتابع دروسا في الصف الثاني في المدرسة الابتدائية في ولدونج مع امرأتين مسنتين أخريين: «لطالما شعرت أن الناس ينظرون إلي بتعال لأنني أمية».

و تفضل نام يانج مادة الرياضيات وتؤكد «إنه لأمر ممتع أن نقوم بعمليات جمع وطرح. أريد أن أبقى في المدرسة طالما تسمح لي صحتي بذلك».

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وحتى الستينات من القرن الماضي كان عدم ارتياد الفتيات للمدرسة أمراً عادياً ولا سيما في الأرياف.

وأظهرت دراسة أجريت العام 2017 أن 67 % من الكوريين الجنوبيين فوق سن الثمانين لا يقرأون ولا يكتبون.وتقول جانغ سيون-جا (75 عاماً) التي تتابع دروسا لتعلم الكتابة في سانتشيون على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرق سيول: «كانت جدتي تقول لي إن المرأة ذات المعرفة الواسعة لا بد أن تتمرد لذا منعتني من ارتياد المدرسة».

وتذكر بارك يون-أي (70 عاما) وهي رفيقة نام في الصف «لطالما كان جدي يقول إن الفتيات مثلي لا يحتجن للذهاب إلى المدرسة. ولطالما أسفت لعدم قدرتي على ارتياد المدرسة».

يتوجه كيم سونغ-هيون البالغ ثماني سنوات إلى رفيقاته الخارجات عن المألوف بعبارات الاحترام المناسبة لسنهن. ويأمل أن يرافقنه لفترة طويلة. ويقول «سأحزن في حال توقفن عن المجيء إلى المدرسة».