شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة تصدم قارباً سياحياً في البندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أمس أن سفينة رحلات صدمت قارباً سياحياً متوقفاً بينما كانت ترسو في البندقية.
وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا بأن السفينة صدمت القارب لدى دخولها إلى ميناء سان بازيليو للسفن السياحية في المدينة العائمة ذات الشعبية الكبيرة.
وأظهرت اللقطات الدرامية للاصطدام بعض الأشخاص يسقطون في الماء عندما تعرض القارب الأصغر للاصطدام. وارتطمت مقدمة السفينة الأكبر، التي تحمل اسم «Msc Opera» على جانبها، بصوت مدو وهي تقترب، بينما هرب المارة.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن أربعة من ركاب القارب الأصغر أصيبوا بجروح طفيفة.
ووقع الحادث على قناة جيوديكا وسط البندقية، حيث يدور جدل منذ فترة طويلة حول دخول سفن الرحلات البحرية في الممرات المائية الشهيرة في المدينة والمزدحمة بشكل متزايد. ودعا المعارضون إلى فرض حظر كامل على سفن الرحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة تصدم قارباً سياحياً في البندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.